Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера"

Олександр Іванов - вчиняв воєнні злочини проти українців у Бучі; військовослужбовець 64 окремої мотострілецької бригади 35 ОА ВВО;
Валерій Захаров - учений у галузі комплексного освоєння надр;
Микола Паньков - заступник міністра оборони РФ - держсекретар з питань кадрового та кадрового забезпечення. Він забезпечує підтримку ЗС РФ, які беруть участь у вторгненні в Україну, і здійснює нагляд за ними;
Андрій Комогорцев - гендиректор "Рибінського заводу приладобудування" - підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, що здійснює розробку і виробництво ракетного озброєння для потреб ЗС РФ;
Віктор Мячин - співзасновник кооперативу "Озеро", бере участь у створенні фінансової бази путінського режиму;
Сергій Руднов - засновник і керівником кількох медіа-компаній, зокрема "Балтійська Медіагрупа" і ЗАТ "Видавничий дім "Комсомольская правда". Підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також її стабільності та безпеці;
Ільхам Мамедхасан огли Рахімов - російський і азербайджанський вчений-правознавець, однокласник і близький друг Путіна;
Микола Єгоров - заступник голови правління Антипінського НПЗ;
Олексій Ісайкін - російський підприємець, творець і керівник авіакомпанії "Волга-Дніпро";
Вадим Добров - гендиректор акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Исток" імені О.І. Шокіна";
Володимир Іванов - гендиректор АЛ "Енергія";
Леонід Пономарьов - гендиректор АТ "Уральське проектно-конструкторське бюро "Деталь";
Рустам Нургалійович Мінніханов - глава Республіки Татарстан;
Гульсіна Ахатовна Мінніханова - дружина глави Татарстану, підприємець.
Крім цього, до списку санкцій потрапила підконтрольна голові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг" і група компаній "Волга-Дніпро".
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