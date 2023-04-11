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Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера"

Фото: Канада ввела санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера" (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади ввів санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Зокрема, до санкційного списку потрапили:

  1. Олександр Іванов - вчиняв воєнні злочини проти українців у Бучі; військовослужбовець 64 окремої мотострілецької бригади 35 ОА ВВО;
  2. Валерій Захаров - учений у галузі комплексного освоєння надр;
  3. Микола Паньков - заступник міністра оборони РФ - держсекретар з питань кадрового та кадрового забезпечення. Він забезпечує підтримку ЗС РФ, які беруть участь у вторгненні в Україну, і здійснює нагляд за ними;
  4. Андрій Комогорцев - гендиректор "Рибінського заводу приладобудування" - підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, що здійснює розробку і виробництво ракетного озброєння для потреб ЗС РФ;
  5. Віктор Мячин - співзасновник кооперативу "Озеро", бере участь у створенні фінансової бази путінського режиму;
  6. Сергій Руднов - засновник і керівником кількох медіа-компаній, зокрема "Балтійська Медіагрупа" і ЗАТ "Видавничий дім "Комсомольская правда". Підтримує дії та політику, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, а також її стабільності та безпеці;
  7. Ільхам Мамедхасан огли Рахімов - російський і азербайджанський вчений-правознавець, однокласник і близький друг Путіна;
  8. Микола Єгоров - заступник голови правління Антипінського НПЗ;
  9. Олексій Ісайкін - російський підприємець, творець і керівник авіакомпанії "Волга-Дніпро";
  10. Вадим Добров - гендиректор акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Исток" імені О.І. Шокіна";
  11. Володимир Іванов - гендиректор АЛ "Енергія";
  12. Леонід Пономарьов - гендиректор АТ "Уральське проектно-конструкторське бюро "Деталь";
  13. Рустам Нургалійович Мінніханов - глава Республіки Татарстан;
  14. Гульсіна Ахатовна Мінніханова - дружина глави Татарстану, підприємець.

Крім цього, до списку санкцій потрапила підконтрольна голові ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг" і група компаній "Волга-Дніпро".

Нагадаємо, раніше Канада заборонила імпорт російської сталі та алюмінію.

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