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Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

Фото: Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера" (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

В частности, в санкционный список попали:

  2. ученый в области комплексного освоения недр;
  7. российский и азербайджанский ученый-правовед, одноклассник и близкий друг Путина;
  9. российский предприниматель, создатель и руководитель авиакомпании "Волга-Днепр";
  12. ендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь";

подконтрольная главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" и группа компаний "Волга-Днепр".

Напомним, ранее Канада запретила импорт российской стали и алюминия.

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