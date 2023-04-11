Канада ввела санкции против российских компаний и лиц, связанных с ЧВК "Вагнера"

Правительство Канады ввело санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Напомним, ранее Канада запретила импорт российской стали и алюминия.

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