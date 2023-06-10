Канада ввела санкції проти Росії за руйнування культурних цінностей України

Історія "скіфського золота"

Зазначимо, що дані санкції від Канади були прийняті після гучного рішення нідерландського суду з приводу "скіфського золота".

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Проте сьогодні, 9 червня, Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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