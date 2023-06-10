Канада ввела санкции против России за разрушение культурных ценностей Украины

Канада ввела новые санкции против физических и юридических лиц РФ. Ограничения будут направлены на защиту украинской культуры от уничтожения Россией.
Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.
Однако сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.