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Канада ввела санкции против России за разрушение культурных ценностей Украины

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Канада ввела новые санкции против физических и юридических лиц РФ. Ограничения будут направлены на защиту украинской культуры от уничтожения Россией.

Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Однако сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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