Канада ввела санкции против России за разрушение культурных ценностей Украины

Однако сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.