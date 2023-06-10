Канада ввела санкції проти Росії за руйнування культурних цінностей України

Канада запровадила нові санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ. Обмеження будуть спрямовані на захист української культури від знищення Росією.

Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

Міністр закордонних справ, сьогодні оголосила, що Канада запроваджує додаткові санкції проти РФ. Ці нові заходи є прямою відповіддю на спроби Росії знищити культурні об’єкти, установи та ідентичність України.

Із сьогоднішнім оголошенням Канада вводить санкції проти осіб, пов’язаних із розкраданням Росією українських культурних об’єктів, щоб протистояти спробам Кремля "русифікувати" українську культуру.

У списку осіб, які потрапили під санкції, є українці, які працюють у музеях та інших культурних центрах та співпрацюють з Росією.

До нього також входять новостворені структури на тимчасово окупованих територіях України, такі як так звані міністерства освіти та культури, а також фізичні та юридичні особи, пов’язані з приватними військовими компаніями, які виникли в Україні та воюють на боці Росі ї.

"Цими санкціями Канада підтверджує свою непохитну відданість підтримці народу України проти агресивної війни Росії, продовжуючи збільшувати тиск на Росію та українців, які співпрацюють з російською адміністрацією в Україні, доки вони не припинять ці невиправдані напади", - йшлося в заяві.

Історія "скіфського золота"

Зазначимо, що дані санкції від Канади були прийняті після гучного рішення нідерландського суду з приводу "скіфського золота".

На початку 2014 року колекція "скіфського золота" з одного музею Києва та 4-х музеїв Криму вирушила до Амстердаму. Виставка під назвою "Крим - золотий острів у Чорному морі" мала проходити з лютого по серпень у столичному археологічному музеї Алларда Пірсона.

Однак саме в цей час в Україні вже відбувалася Революція Гідності, а в березні Росія анексувала Кримський півострів. Доля цінностей опинилася під питанням. Після окупації кримські музеї почали вимагати повернення колекції.

Розгляд справи щодо "скіфського золота" продовжувався в Нідерландах із 2016 року. Вже тоді суд ухвалив повернути колекцію коштовностей до України. Проте музеї окупованого Криму почали оскаржувати це рішення.

Проте сьогодні, 9 червня, Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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