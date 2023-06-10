Канада ввела санкции против России за разрушение культурных ценностей Украины

Канада ввела новые санкции против физических и юридических лиц РФ. Ограничения будут направлены на защиту украинской культуры от уничтожения Россией.

Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Министр иностранных дел, сегодня объявила, что Канада вводит дополнительные санкции против РФ. Эти новые меры являются прямым ответом на попытки России уничтожить культурные объекты, учреждения и идентичность Украины.

С сегодняшним объявлением Канада вводит санкции против лиц, связанных с хищением Россией украинских культурных объектов, чтобы противостоять попыткам Кремля "русифицировать" украинскую культуру.

В списке лиц, попавших под санкции, есть украинцы, которые работают в музеях и других культурных центрах и сотрудничают с Россией.

В него также входят вновь созданные структуры на временно оккупированных территориях Украины, такие как так называемые министерства образования и культуры, а также физические и юридические лица, связанные с частными военными компаниями, которые возникли в Украине и воюют на стороне России.

"Этими санкциями Канада подтверждает свою непоколебимую приверженность поддержке народа Украины против агрессивной войны России, продолжая увеличивать давление на Россию и украинцев, которые сотрудничают с российской администрацией в Украине, пока они не прекратят эти неоправданные нападения", - говорилось в заявлении.

История "скифского золота"

Отметим, что данные санкции от Канады были приняты после громкого решения нидерландского суда по поводу "скифского золота".

В начале 2014 года коллекция "скифского золота" из одного музея Киева и 4-х музеев Крыма отправилась в Амстердам. Выставка под названием "Крым - золотой остров в Черном море" должна была проходить с февраля по август в столичном археологическом музее Алларда Пирсона.

Однако именно в это время в Украине уже происходила Революция Достоинства, а в марте Россия аннексировала Крымский полуостров. Судьба ценностей оказалась под вопросом. После оккупации крымские музеи начали требовать возвращения коллекции.

Рассмотрение дела по "скифскому золоту" продолжалось в Нидерландах с 2016 года. Уже тогда суд постановил вернуть коллекцию драгоценностей в Украину. Однако музеи оккупированного Крыма начали оспаривать это решение.

Однако сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов поддержал решение о передаче "скифского золота" Украине. Россия таки не смогла оспорить право на ценности из крымских музеев.

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