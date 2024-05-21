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Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили балістичні ракети з КНДР до РФ

Архівне фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада сьогодні, 21 травня, ввела санкції проти компаній, які допомагали доправляти балістичні ракети з КНДР до Росії. Їх потім використовували для бомбардувань України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках", - пише МЗС Канади.

Хто потрапив під обмеження

Зазначається, що двоє осіб, які потрапили сьогодні під санкції, є високопоставленими представниками російських підприємств, які тісно пов'язані з російськими військовими і беруть участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії. 

Шість організацій, які потрапили сьогодні під санкції, є російськими судноплавними компаніями, що володіють, управляють та експлуатують літаки, а також вантажні судна, які використовували для завершення поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

Співпраця РФ і Канади загрожує Європі

Жолі повідомила, що Канада засуджує військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка має наслідки для безпеки в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі. 

"Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу перед обличчям жорстоких дій Кремля", - додала вона.

Санкції за співпрацю РФ і КНДР

РФ і КНДР стали тісно співпрацювати торік і Кремль став отримувати від Північної Кореї зброю. Країни Заходу засудили це і пригрозили новими санкціями. Нещодавно США ввели санкції проти росіян, які організували постачання зброї з КНДР до РФ.

Потім Велика Британія ввела санкції проти трьох компаній, які торгують зброєю в обмін на нафту між Росією і Північною Кореєю.

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