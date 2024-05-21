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Канада ввела санкции против компаний, которые перевозили баллистические ракеты из КНДР в РФ

Архивное фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 21 мая, ввела санкции против компаний, которые помогали доставлять баллистические ракеты из КНДР в Россию. Их потом использовали для бомбардировок Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сегодняшние санкции направлены против физических и юридических лиц, которые способствовали незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию. Есть зарегистрированные доказательства того, что это оружие Кремль использовал для ведения агрессивной войны против Украины в 2023 и 2024 годах", - пишет МИД Канады.

Кто попал под ограничение

Отмечается, что два человека, которые попали сегодня под санкции, являются высокопоставленными представителями российских предприятий, которые тесно связаны с российскими военными и участвуют в транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию. 

Шесть организаций, попавших сегодня под санкции, являются российскими судоходными компаниями, владеющими, управляющими и эксплуатирующими самолеты, а также грузовые суда, которые использовались для завершения поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Сотрудничество РФ и Канады угрожает Европе

Жоли сообщила, что Канада осуждает военное сотрудничество России с Северной Кореей, которое имеет последствия для безопасности в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире. 

"Канада остается непоколебимой в своей приверженности суверенитету Украины и ее народа перед лицом жестоких действий Кремля", - добавила она.

Санкции за сотрудничество РФ и КНДР

РФ и КНДР стали тесно сотрудничать в прошлом году и Кремль стал получать от Северной Кореи оружие. Страны Запада осудили это и пригрозили новыми санкциями. Недавно США ввели санкции против россиян, которые организовали поставки оружия из КНДР в РФ.

Затем Великобритания ввела санкции против трех компаний, торгующих оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

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