Канада ввела санкції проти 11 лідерів угруповання ХАМАС

Як повідомили у відомстві, санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.

Зазначається, що для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

До переліку підсанкційних осіб увійшли:

політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар;

військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф;

військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі;

заступник військового командувача ХАМАС Марван Ісса;

лідер ХАМАС Махер Ребі Намер Обейд;

член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;

член ХАМАС Нізар Мохаммед Авадалла;

лідер ХАМАС Махмуд аз-Захар;

член ХАМАС Хасан аль-Вардіан;

військовий командувач ХАМАС Айман Нофал;

член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

У канадському МЗС також нагадали, що ще раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Відповідно, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.

Санкції проти угрупування ХАМАС

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що уряд Канади готує новий пакет економічних санкцій проти лідерів угруповання ХАМАС та ізраїльтян, яких звинувачують у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі.

Також 2 лютого президент США Джо Байден ввів санкції проти чотирьох ізраїльтян. Вони звинувачуються у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі. Указ встановлює систему запровадження фінансових санкцій та візових обмежень проти осіб, які нападають на палестинців, залякують їх чи захоплюють їхню власність.