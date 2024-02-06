Канада ввела санкції проти 11 лідерів угруповання ХАМАС

Канада у вівторок, 6 лютого, запровадила санкції проти 11 лідерів терористичного угруповання ХАМАС за причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.
Як повідомили у відомстві, санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАСу залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.
Зазначається, що для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".
До переліку підсанкційних осіб увійшли:
У канадському МЗС також нагадали, що ще раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Відповідно, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що уряд Канади готує новий пакет економічних санкцій проти лідерів угруповання ХАМАС та ізраїльтян, яких звинувачують у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі.
Також 2 лютого президент США Джо Байден ввів санкції проти чотирьох ізраїльтян. Вони звинувачуються у причетності до насильства щодо поселенців на Західному Березі. Указ встановлює систему запровадження фінансових санкцій та візових обмежень проти осіб, які нападають на палестинців, залякують їх чи захоплюють їхню власність.
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