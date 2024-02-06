Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС

Канада во вторник, 6 февраля, ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.
Как сообщили в ведомстве, санкции направлены на ограничение способности ХАМАСа привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.
Отмечается, что для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".
В список подсанкционных лиц вошли:
В канадском МИДе также напомнили, что еще раньше страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.
Напомним, недавно мы сообщали, что правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки ХАМАС и израильтян, обвиняемых в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу.
Также 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают или захватывают их собственность.
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