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Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС

Фото: Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки ХАМАС (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Канада во вторник, 6 февраля, ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

Как сообщили в ведомстве, санкции направлены на ограничение способности ХАМАСа привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля.

Отмечается, что для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

В список подсанкционных лиц вошли:

  • политический лидер ХАМАС Яхья Синвар;
  • военный лидер группировки Мухаммед Дейф;
  • военный руководитель "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури;
  • заместитель военного командующего ХАМАС Марван Исса;
  • лидер ХАМАС Махер Реби Намерр Обейд;
  • член ХАМАС Джихад Мухаммад Шакер Ягмур;
  • член ХАМАС Низар Мохаммед Авадалла;
  • лидер ХАМАС Махмуд аз-Захар;
  • член ХАМАС Хасан аль-Вардиан;
  • военный командующий ХАМАС Айман Нофал;
  • член ХАМАС Айман Ахмад аль-Дувайк.

В канадском МИДе также напомнили, что еще раньше страна отнесла ХАМАС к перечню террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.

Санкции против группировки ХАМАС

Напомним, недавно мы сообщали, что правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки ХАМАС и израильтян, обвиняемых в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу.

Также 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном Берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают или захватывают их собственность.

 

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