Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма

Правительство Канады ввело санкции против Российской Федерации за оккупацию Крыма. В частности, санкции были введены против двух физических лиц и четырех предприятий.
"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах и Положением о специальных экономических мерах в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым", - заявили в ведомстве.
В санкционный список попали:
Напомним, ранее Канада ввела санкции против России из-за отравления и приговора Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.