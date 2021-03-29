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Канада ввела санкції проти Росії за окупацію Криму

Автор: РБК-Україна

Уряд Канади ввів санкції проти Російської Федерації за окупацію Криму. Зокрема, санкції були введені проти двох фізичних осіб та чотирьох підприємств.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

"Міністр закордонних справ Марк Гарно сьогодні оголосив про нові санкції проти двох фізичних та чотирьох юридичних осіб згідно з Положенням про спеціальні економічні заходи та Положенням про спеціальні економічні заходи у відповідь на незаконну окупацію та анексію Росією Автономної Республіки Крим", - заявили у відомстві.

У санкційний список потрапили:

  • Генеральний директор "Гранд Сервіс Експреса" (оператора залізничного сполучення з Кримом) Олександр Ганів;
  • Глава "Мостотреста" Леонід Риженькін;
  • ВАТ "Ленпромтранспроект";
  • ФГУП "Кримська залізниця";
  • "Кримська перша страхова компанія";
  • ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ"

Нагадаємо, раніше Канада ввела санкції проти Росії через отруєння і вироку Олексію Навальному. У санкційний список потрапили директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков та ще вісім громадян Росії.

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Новини України КанадаСанкції проти Росії
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