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Канада ввела санкції проти "Газпрому" і російських банків

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Оттава, П'ятниця 25 лютого 2022 03:51
Канада ввела санкції проти "Газпрому" і російських банків Фото: Канада ввела санкції проти "Газпрому" і російських банків (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Артур Родивилов

Канада включила у свої санкційні списки проти Росії 27 фінансових інститутів і п'ять компаній. У тому числі Сбербанк, "ВТБ", "РЖД", "Газпром" і "Транснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

Влада Канади також включила в санкційні списки 382 громадянина Росії, в тому числі чиновників та олігархів - Германа Грефа, Ігоря Шувалова, Євгена Пригожина і дітей братів Ротенбергів.

"Нові зміни до вже існуючого списку санкцій щодо РФ накладають обмеження на 31 людину, які є ключовими членами найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, його близьких і членів сімей деяких осіб, які вже підпали під санкції Канади, а також на 27 ключових фінансових установ", - наголошується в документі.

Всього в списку 32 юридичних особи.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

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