Канада ввела санкції проти "Газпрому" і російських банків

Канада включила у свої санкційні списки проти Росії 27 фінансових інститутів і п'ять компаній. У тому числі Сбербанк, "ВТБ", "РЖД", "Газпром" і "Транснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

Влада Канади також включила в санкційні списки 382 громадянина Росії, в тому числі чиновників та олігархів - Германа Грефа, Ігоря Шувалова, Євгена Пригожина і дітей братів Ротенбергів.

"Нові зміни до вже існуючого списку санкцій щодо РФ накладають обмеження на 31 людину, які є ключовими членами найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, його близьких і членів сімей деяких осіб, які вже підпали під санкції Канади, а також на 27 ключових фінансових установ", - наголошується в документі.

Всього в списку 32 юридичних особи.