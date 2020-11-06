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Канада ввела санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против 13 белорусских чиновников. Санкции введены против чиновников, которых ранее Европейский союз внес в санкционный список.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

"В координации с Европейским союзом Канада вводит дополнительные санкции еще против 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что Канада и дальше будет поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир.

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Напомним, сегодня ЕС официально ввел персональные санкции против Александра Лукашенко.

Кроме того, в сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Добавим, что в конце сентября Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников.

Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с ЕС, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусской власти.

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