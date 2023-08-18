Канада ввела нові санкції проти РФ: під обмеження потрапили суди
Канада сьогодні, 18 серпня, ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили три суди в Москві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади.
"Канада запроваджує нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
За її словами, таким чином Росія намагається придушити внутрішнє інакомислення.
Хто потрапив під обмеження
У МЗС Канади уточнили, що фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, є вищими посадовими особами російського уряду, судового і слідчого комітетів, а також судів, що фінансуються з федерального бюджету.
Відомо, що під обмеження потрапили:
- Басманний районний суд Москви;
- Хамовнічеський районний суд Москви;
- Московський міський суд.
Ці особи були безпосередньо причетні до порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції, включно з Володимиром Кара-Мурзою, Олексієм Навальним та іншими громадянами Росії.
"Путінський режим неодноразово демонстрував свою готовність використовувати всі можливі засоби, щоб змусити замовкнути політичних опонентів і критиків та жорстоко придушити внутрішнє інакомислення. Це особливо актуально після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року", - сказала міністр Жолі.
Санкції Канади проти Росії
У липні уряд Канади ввів нові санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.
Також Канада запровадила нові санкції проти новостворених "організацій" на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди.
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