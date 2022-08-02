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Канада ввела дополнительные санкции против России

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Канада расширила санкции против Российской Федерации за военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.

Сообщается, что с целью усиления давления на российскую военную машину, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.

"Канада решительно осуждает убийство гражданских лиц в Украине и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в том числе в Буче", - говорится в сообщении.

Оттава также продолжит работу с международными партнерами для координации действий и изучения возможности ввести новые санкции против России.

"Мы не позволим Владимиру Путину и его помощникам действовать безнаказанно. Вопиющие действия российской военной машины не будут забыты, и Канада продолжит работу со своими партнерами в международном сообществе, чтобы призвать ее к ответу. Канада поддерживает Украину", - добавила министр иностранных дел Мелани Жоли.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ослабила санкции против России в авиационной отрасли.

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КанадаСанкции против России