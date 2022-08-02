Канада ввела додаткові санкції проти Росії

Повідомляється, що з метою посилення тиску на російську військову машину, Канада вводить нові заходи щодо 43 військових чиновників і 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну та військових злочинів в Бучі.

"Канада рішуче засуджує вбивство цивільних осіб в Україні і буде використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, в тому числі в Бучі", - йдеться в повідомленні.

Оттава також продовжить роботу з міжнародними партнерами для координації дій і вивчення можливості ввести нові санкції проти Росії.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну і його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить роботу зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб закликати її до відповіді. Канада підтримує Україну", - додала міністр закордонних справ Мелані Жолі.