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Британия ослабила санкции против России в авиаотрасли

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Лондон, Понедельник 01 августа 2022 19:53
Британия ослабила санкции против России в авиаотрасли Фото: санкции против России снова ослабили (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

Великобритания ослабила санкции против России, связанные со страхованием в авиационной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статус соответствующего документа на сайте британского правительства.

"Генеральная лицензия была пересмотрена с целью исключения из параграфа 1(h) Положения 28 (о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения). Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе 1(a), при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии", - говорится в документе.

Это позволит России получать определенные авиационные товары и технологии, такие как газотурбинные двигатели.

Напомним, в июле Европейский союз снял санкции против России в отношении группы товаров и услуг для авиационной отрасли.

В то же время стало известно, что Российская Федерация в течение ближайших 20 лет не будет получать новых самолетов Boeing.

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