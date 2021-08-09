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Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Автор: РБК-Украина

Канада ввела новые санкции против Беларуси. В частности, за продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

"Эти новые меры налагают ограничения на ключевые сектора белорусской экономики и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международному финансированию. В число целевых секторов входят переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукция из хлористого калия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новые меры окажут дальнейшее давление на руководство Беларуси.

"Прошел год с тех пор, как белорусский режим продемонстрировал свое вопиющее пренебрежение к правам человека во время фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Объявленные сегодня меры показывают, что Канада не собирается ослаблять давление, чтобы положить конец безнаказанности нарушителей прав человека", - заявил Марк Гарно.

Напомним, сегодня Британия ввела новые санкции против белорусского режима.

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