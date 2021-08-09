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Канада ввела додаткові санкції проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

Канада ввела нові санкції проти Білорусі. Зокрема, за триваючі грубі і систематичні порушення прав людини в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Канади.

"Ці нові заходи накладають обмеження на ключові сектори білоруської економіки і мінімізують доступ білоруських державних суб'єктів до міжнародного фінансування. У число цільових секторів входять переказні цінні папери та інструменти грошового ринку, боргове фінансування, страхування і перестрахування, нафтопродукти і продукція з хлористого калію", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що нові заходи нададуть подальший тиск на керівництво Білорусі.

"Минув рік відтоді, як білоруський режим продемонстрував свою кричущу зневагу до прав людини під час фальсифікованих президентських виборів у серпні 2020 року. Оголошені сьогодні заходи показують, що Канада не збирається послаблювати тиск, щоб покласти край безкарності порушників прав людини", - заявив Марк Гарно.

Нагадаємо, сьогодні Британія ввела нові санкції проти білоруського режиму.

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