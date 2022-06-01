Канада временно отменит уголовную ответственность за хранение кокаина и других наркотиков
Канада в Британской Колумбии временно отменит уголовную ответственность за хранение ряда наркотических препаратов, таких как кокаин и опиоиды, чтобы решить растущую проблему злоупотребления наркотиками в провинции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно официальному заявлению, вещества останутся запрещенными, но взрослые, у которых будет обнаружено до 2,5 граммов наркотических веществ, больше не будут арестованы и осуждены за хранение наркотиков.
Нововведение будет действовать с 31 января 2023 года по 31 января 2026 года. При выявлении запрещенных веществ полиция будет предоставлять информацию о доступной медицинской и социальной поддержке вместо того, чтобы наказывать тех, у кого обнаружено небольшое количество препаратов.
С 2016 по 2021 год по всей Канаде от передозировок умерло более 26 тысяч человек. За этот же период в Британской Колумбии зарегистрировано более 9,4 тысяч смертей из-за передозировки.
Ранее сообщалось, что правительство Канады вводит "национальный запрет" на владение, а также покупку и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.