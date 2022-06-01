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Канада временно отменит уголовную ответственность за хранение кокаина и других наркотиков

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Оттава, Среда 01 июня 2022 00:15
Канада временно отменит уголовную ответственность за хранение кокаина и других наркотиков Джастин Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада в Британской Колумбии временно отменит уголовную ответственность за хранение ряда наркотических препаратов, таких как кокаин и опиоиды, чтобы решить растущую проблему злоупотребления наркотиками в провинции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно официальному заявлению, вещества останутся запрещенными, но взрослые, у которых будет обнаружено до 2,5 граммов наркотических веществ, больше не будут арестованы и осуждены за хранение наркотиков.

Нововведение будет действовать с 31 января 2023 года по 31 января 2026 года. При выявлении запрещенных веществ полиция будет предоставлять информацию о доступной медицинской и социальной поддержке вместо того, чтобы наказывать тех, у кого обнаружено небольшое количество препаратов.

С 2016 по 2021 год по всей Канаде от передозировок умерло более 26 тысяч человек. За этот же период в Британской Колумбии зарегистрировано более 9,4 тысяч смертей из-за передозировки.

Ранее сообщалось, что правительство Канады вводит "национальный запрет" на владение, а также покупку и продажу огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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