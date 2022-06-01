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Канада тимчасово скасує кримінальну відповідальність за зберігання кокаїну та інших наркотиків

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Оттава, Середа 01 червня 2022 00:15
Канада тимчасово скасує кримінальну відповідальність за зберігання кокаїну та інших наркотиків Джастін Трюдо (Фото: flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Канада в Британській Колумбії тимчасово скасує кримінальну відповідальність за зберігання ряду наркотичних препаратів, таких як кокаїн і опіоїди, щоб вирішити зростаючу проблему зловживання наркотиками в провінції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з офіційною заявою, речовини залишаться забороненими, але Дорослі, у яких буде виявлено до 2,5 грамів наркотичних речовин, більше не будуть заарештовані і засуджені за зберігання наркотиків.

Нововведення діятиме з 31 січня 2023 року по 31 Січня 2026 року. При виявленні заборонених речовин поліція надаватиме інформацію про доступну медичну та соціальну підтримку замість того, щоб карати тих, у кого виявлено невелику кількість препаратів.

З 2016 по 2021 рік по всій Канаді від передозувань померло понад 26 тисяч осіб. За цей же період в Британській Колумбії зареєстровано понад 9,4 тисяч смертей через передозування.

Раніше повідомлялося, що уряд Канади вводить "національну заборону" на володіння, а також купівлю та продаж вогнепальної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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