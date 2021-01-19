Канада возобновляет полеты самолетами Boeing 737 MAX

Фото: самолет Boeing 737 MAX (wikipedia.org by Jeff Hitchcock)

Министерство транспорта Канады сообщило, что планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены из-за двух катастроф с участием таких лайнеров.

Об этом сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что на изучения проблем с самолетами Boeing 737 MAX было потрачено более 15 тысяч часов.

"Министерство транспорта Канады выдало Boeing 737 MAX Директиву о летной пригодности. В ней определены модификации, которые должны быть сделаны с самолетом до того, как его использование будет восстановлено в канадском авиационном пространстве. Этим процесс пересмотра министерством самолета завершена", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX. В мае 2020 года стало известно, что Boeing постепенно восстанавливает производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отозвали заказ на данную модель.

РБК-Украина писало, что исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай заявлял, что Европейский союз может разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года. Ожидается, что соответствующее разрешение будет выдано в январе.