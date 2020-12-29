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American Airlines возобновляет полеты Boeing 737 MAX

Нью-Йорк, Вторник 29 декабря 2020 14:03
American Airlines возобновляет полеты Boeing 737 MAX
Фото: самолет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX. Ранее полеты были приостановлены из-за двух катастроф с участием таких лайнеров.

Об этом сообщает Reuters.

После катастроф Boeing согласился на обновление программного обеспечения и введение новых мер безопасности для ключевой системы управления полетом.

Первый рейс American Airlines между Майами и Нью-Йорком назначен на утро вторника.

"Мы бы никогда не вернули это обратно, если бы пилоты и бортпроводники не чувствовали себя комфортно", - сказал главный операционный директор American Дэвид Сеймур.

Напомним, самолеты этой серии были запрещены после катастроф лайнера Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года (189 жертв) и борта Ethiopian Airlines (157 жертв). Как стало известно, к крушениям привел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Спустя некоторое время в Boeing признали это и обновили программное обеспечение.

В мае 2020 года стало известно, что Boeing постепенно восстанавливает производство модели 737 MAX. Оно останавливалось, поскольку авиакомпании отзывали заказы на данную модель.

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