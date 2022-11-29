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Канада викликала російського посла "на килим" через пости в мережі з мовою ненависті

Фото: Мелані Жолі, голова МЗС Канади (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі викликає посла РФ для засудження поширення мови ненависті. Цей виклик "на килим" пов'язаний із публікацією посольством в Оттаві низки постів у соціальних мережах, спрямованих проти ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

"Не дивно, що росіяни знову обрали пропаганду ненависті. Ми абсолютно не можемо миритися з цією риторикою… Це атака на канадські цінності ухвалення та терпимості", - цитує Жолі прес-служба її офісу.

Зазначається, що глава МЗС Канади вже втретє цього року викликає російського посла Олега Степанова.

Минулого тижня у РФ ухвалили закон, який розширює заборону "пропаганди ЛГБТ". Міністр спорту Канади Паскаль Сент-Онж, яка сама є представницею ЛГБТ-спільноти, розкритикувала російське законодавство у Twitter, назвавши його "гомофобною пропагандою" та "посяганням на права людини".

Російське посольство відповіло різкою критикою, виклавши серію твітів, які звинувачують уряд Канади у втручанні у справи РФ, один з яких був адресований особисто Сент-Онж.

Так, посольство опублікувало фотографію покійної російської імператорської родини Романових з повідомленням: "Мадам, за всієї поваги до вашої думки, не могли б ви дослідити і пояснити, як ви опинилися в цьому світі?"

В інших недавніх твітах російського посольства була фотографія перекресленого прапора ЛГБТ та підписом: "Уся справа в сім'ї. Сім'я - це чоловік, жінка та діти".

На ще одному опубліковано зображення Адама та Єви з підписом: "І так, є лише дві статі/гендери - чоловік та жінка".

Раніше повідомлялося про те, що Канада готується прийняти рекордну кількість мігрантів.

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