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Канада вызвала российского посла "на ковер" из-за постов в сети с языком ненависти

Фото: Мелани Жоли, глава МИД Канады (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов "на ковер" связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Неудивительно, что россияне снова выбрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой… Это атака на канадские ценности принятия и терпимости", - цитирует Жоли пресс-служба ее офиса.

Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз в этом году вызывает российского посла Олега Степанова.

На прошлой неделе в РФ приняли закон, расширяющий запрет "пропаганды ЛГБТ". Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его "гомофобной пропагандой" и "посягательством на права человека".

Российское посольство ответило резкой критикой, выложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онж.

Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?"

В других недавних твитах российского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: "Все дело в семье. Семья - это мужчина, женщина и дети".

На еще одном опубликовано изображение Адама и Евы с подписью: "И да, есть только два пола/гендера - мужчина и женщина".

Ранее сообщалось о том, что Канада готовится принять рекордное количество мигрантов.

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