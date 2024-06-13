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Канада відправляє перші медичні бронетранспортери для України

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Канади Джастін Трюдо (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канада відправляє Україні чотири броньовані бойові автомобілі власного виробництва для медичної евакуації. Всього ЗСУ мають отримати 50 таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У Міноборони Канади кореспонденту агентства сказали, що бронеавтомобілі відправляються у Європу.

Там українські військові пройдуть навчання з використання машин.

Як пояснили у канадському міністерстві, ці бронетранспортери оснащені обладнанням, “що дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях”.

До осені українські військові отримають десять таких бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років - ще 40, пояснили в Міноборони Канади, зазначивши, що на полі бою машина виконує багато функцій: транспортування персоналу, забезпечення медичної евакуації, а також слугує мобільним командним пунктом.

Нагадаємо, Канада почала надавати Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення росіян. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.

Нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна хоче допомагати Україні до перемоги, оскільки підтримка "стільки, скільки потрібно" не є дуже обнадійливою.

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