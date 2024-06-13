Канада відправляє перші медичні бронетранспортери для України

Нагадаємо, Канада почала надавати Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення росіян. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.

Нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна хоче допомагати Україні до перемоги, оскільки підтримка "стільки, скільки потрібно" не є дуже обнадійливою.

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