Канада допомагатиме Україні до перемоги, а не "стільки, скільки потрібно" - міністр оборони

Канада хоче допомагати Україні до перемоги, оскільки підтримка "стільки, скільки потрібно" не є дуже обнадійливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Білла Блера у Twitter.

Аташе з питань оборони посольства України в Канаді генерал Борис Кременецький звернув увагу на заяву Блера про те, що Канада підтримуватиме Україну "до перемоги".

Let there be no doubt.



Canada will #StandWithUkraine until it is victorious. pic.twitter.com/vFQNi1FrMi — Bill Blair (@BillBlair) May 14, 2024

Кременецький попросив міністра уточнити, що саме він має на увазі під словом "перемога".

"Я думаю, це важливе питання. Коли я отримав цю роботу, чесно кажучи, я змінив нашу мову. Це, знаєте, тому що підтримка "стільки, скільки буде потрібно", не вселяє особливих надій або навіть прагнень", - зазначив Блер.

Міністр також уточнив, що перемога України для нього - міцні та безпечні українські кордони, щоб мирне населення могло жити в процвітанні.

"Для мене перемога - це перемога над Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), очевидно, і вигнання його з України, але це також створення обставин, які дозволять вигнати його з України, але це також створення обставин, які дозволять забезпечити міцний безпечний мир для українського народу", - додав Блер.