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Канада отправляет первые медицинские бронетранспортеры для Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канада отправляет Украине четыре бронированных боевых автомобиля собственного производства для медицинской эвакуации. Всего ВСУ должно получить 50 таких машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В Минобороны Канады корреспонденту агентства сказали, что бронеавтомобили отправляются в Европу.

Там украинские военные пройдут обучение по использованию машин.

Как пояснили в канадском министерстве, эти бронетранспортеры оснащены оборудованием, что позволит оказывать медицинскую помощь при различных ранениях.

К осени украинские военные получат десять таких бронеавтомобилей, а в течение следующих двух лет – еще 40, пояснили в Минобороны Канады, отметив, что на поле боя машина выполняет много функций: транспортировку персонала, обеспечение медицинской эвакуации, а также служит мобильным командным пунктом.

Напомним, Канада начала оказывать Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения россиян. За это время ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц. При этом Оттава оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую помощь.

Недавно министр обороны Канады Билл Блэр заявил , что его страна хочет помогать Украине до победы, поскольку поддержка "столько, сколько нужно" не очень обнадеживающая.

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