Канада отправляет первые медицинские бронетранспортеры для Украины

Напомним, Канада начала оказывать Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения россиян. За это время ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц. При этом Оттава оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую помощь.

Недавно министр обороны Канады Билл Блэр заявил , что его страна хочет помогать Украине до победы, поскольку поддержка "столько, сколько нужно" не очень обнадеживающая.

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