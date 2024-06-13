Канада відправить Україні понад 2000 ракетних двигунів CRV7

CRV7, для українських військ, які раніше були зняті з експлуатації.

Раніше в уряді Канади заявляли, що мають намір розпочати постачання двигунів найближчими тижнями.

Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що його країна також надасть 29 дистанційних систем озброєння Nanuk і понад 130 тисяч патронів для стрілецької зброї.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети також вважають озброєнням холодної війни, оскільки вони були створені ще у 1980-х роках.

Ракетні двигуни CRV7 можуть застосовуватися для озброєння наявних у ЗСУ гелікоптерів. Також профільні видання зазначають, що з CRV7 можна зробити наземні пускові.