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Канада отправит Украине более 2000 ракетных двигателей CRV7

Фото: министр обороны Канады Билл Блэр (facebook com CanadianPoliceAssociation)
Автор: Наталья Юрченко

Канада отправит Украине более 2 тысяч ракетных двигателей CRV7. Также страна предоставит патроны для стрелкового оружия и системы дистанционного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

CRV7, для украинских войск, ранее снятых с эксплуатации.

Ранее в правительстве Канады заявляли, что намерены начать поставки двигателей в ближайшие недели.

Министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил, что его страна также предоставит 29 дистанционных систем вооружения Nanuk и более 130 тысяч патронов для стрелкового оружия.

CRV7 - авиационная неуправляемая ракета канадской разработки калибра 70 мм со сложным оперением. Она предназначена для ударов по наземным целям. Эти ракеты также считают вооружением холодной войны, поскольку они были созданы в 1980-х годах.

Ракетные двигатели CRV7 могут применяться для вооружения имеющихся у ВСУ вертолетов. Также профильные издания отмечают, что из CRV7 можно произвести наземные пусковые.

 

Помощь от Канады

Напомним, что Канада поддерживает Украину, предоставила вооружение, финансовую и гуманитарную помощь. Также Канада присоединилась к обучению украинских военных.

Сообщалось, что Канада отправит Украине четыре бронированных боевых автомобиля для эвакуации раненых. Украинская армия получит 50 таких автомобилей.

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