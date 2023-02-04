Канада відправила Україні перший танк Leopard 2 (фото, відео)

Канада відправила Україні перший свій танк Leopard 2. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"На допомогу Україні їдуть бойові танки", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України.
"Підтримка України з боку Канади є непохитною", - додала Ананд.
Нагадаємо, що Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
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