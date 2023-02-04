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Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 (фото, видео)

Фото: Leopard 2 (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада отправила Украине свой первый танк Leopard 2. Его погрузили в военно-транспортный самолет C-17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Канады Аниты Ананд.

"В помощь Украине едут боевые танки", - говорится в сообщении.

Министр обороны заявила, что это первый канадский Leopard 2, направляющийся в Украину.

"Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима", - добавила Ананд.

Напомним, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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