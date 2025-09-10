Канада відправила перші ACSV в Україну: що відомо про бронемашини

Україна продовжує отримувати військову допомогу від Канади: до кінця 2025 року в країну надійдуть усі 50 сучасних бронетранспортерів ACSV Super Bison, які Оттава пообіцяла ще два роки тому. Перші вісім машин уже доставлено до Польщі та найближчим часом їх буде направлено на українську територію.

Постачання бронетехніки стало частиною великого пакета військової підтримки, до якого також входять озброєння, боєприпаси, медичне обладнання та засоби радіоелектронної боротьби.

Канада передає Україні бронетехніку

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр національної оборони Канади Девід МакГінті підтвердив, що перші вісім ACSV уже перебувають у Європі.

За його словами, "ці машини доставили в Польщу, і зараз вони прямують в Україну". Міністр зазначив, що канадська допомога покликана зміцнити можливості ЗСУ в умовах триваючої агресії Росії.

Склад пакета військової допомоги

Оголошений прем'єр-міністром Канади Марком Карні пакет підтримки оцінюється в мільярди доларів. До нього включено:

835 мільйонів канадських доларів на бронетехніку, стрілецьке озброєння, запчастини, медичні засоби та боєприпаси;

680 мільйонів доларів (500 мільйонів доларів США) у рамках програми PURL на закупівлю військового обладнання;

220 мільйонів доларів на безпілотники, системи боротьби з дронами та РЕБ, включно зі спільними розробками з українськими підприємствами;

100 мільйонів доларів для постачання боєприпасів за чеською ініціативою;

165 мільйонів доларів на проєкти в рамках оборонних коаліцій.

Характеристики "Супербізону"

Armoured Combat Support Vehicle (ACSV), відомий як Super Bison, належить до четвертого покоління броньованих колісних машин. Україна стала третьою країною після Канади та Саудівської Аравії, яка отримала ці бронетранспортери.

Техніка вирізняється високою мобільністю і захистом: броня витримує кулі калібру 14,5 мм і снаряди 30 мм у лобовій проєкції, передбачено встановлення додаткового захисту. Машина здатна розганятися до 100 км/год по трасі, долати траншеї шириною до 2 м і вертикальні перешкоди до 60 см.

Super Bison випускається у восьми варіантах: від санітарних машин і командних пунктів до інженерних комплексів та евакуаційної техніки. Озброєння охоплює спарені кулемети 7,62 мм, можливість встановлення гранатомета і сучасні системи управління вогнем з тепловізором і лазерним далекоміром.