Канада отправила первые ACSV в Украину: что известно о бронемашинах

Бронетранспортеров ACSV Super Bison. Фото: скриншот из видео
Автор: RBC.UA

Канада усиливает военную поддержку Украины — до конца 2025 года ВСУ получат все 50 современных бронетранспортеров ACSV Super Bison.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Канады.

Украина продолжает получать военную помощь от Канады: до конца 2025 года в страну поступят все 50 современных бронетранспортеров ACSV Super Bison, которые Оттава пообещала еще два года назад. Первые восемь машин уже доставлены в Польшу и в ближайшее время будут направлены на украинскую территорию.

Поставка бронетехники стала частью крупного пакета военной поддержки, в который также входят вооружение, боеприпасы, медицинское оборудование и средства радиоэлектронной борьбы.

Канада передает Украине бронетехнику

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти подтвердил, что первые восемь ACSV уже находятся в Европе.

По его словам, «эти машины были доставлены в Польшу и сейчас направляются в Украину». Министр отметил, что канадская помощь призвана укрепить возможности ВСУ в условиях продолжающейся агрессии России.

Состав пакета военной помощи

Объявленный премьер-министром Канады Марком Карни пакет поддержки оценивается в миллиарды долларов. В него включены:

  • 835 миллионов канадских долларов на бронетехнику, стрелковое вооружение, запчасти, медицинские средства и боеприпасы;

  • 680 миллионов долларов (500 миллионов долларов США) в рамках программы PURL на закупку военного оборудования;

  • 220 миллионов долларов на беспилотники, системы борьбы с дронами и РЭБ, включая совместные разработки с украинскими предприятиями;

  • 100 миллионов долларов для поставки боеприпасов по чешской инициативе;

  • 165 миллионов долларов на проекты в рамках оборонных коалиций.

Характеристики «Супербизона»

Armoured Combat Support Vehicle (ACSV), известный как Super Bison, относится к четвертому поколению бронированных колесных машин. Украина стала третьей страной после Канады и Саудовской Аравии, получившей эти бронетранспортеры.

Техника отличается высокой мобильностью и защитой: броня выдерживает пули калибра 14,5 мм и снаряды 30 мм в лобовой проекции, предусмотрена установка дополнительной защиты. Машина способна разгоняться до 100 км/ч по трассе, преодолевать траншеи шириной до 2 м и вертикальные препятствия до 60 см.

Super Bison выпускается в восьми вариантах: от санитарных машин и командных пунктов до инженерных комплексов и эвакуационной техники. Вооружение включает спаренные пулеметы 7,62 мм, возможность установки гранатомета и современные системы управления огнем с тепловизором и лазерным дальномером.

Напоминаем, что Канада усилила экономическое давление на Россию, понизив ценовой потолок на российскую нефть на 12%. Министр финансов страны Франсуа-Филипп Шампань отметил, что таким образом Оттава намерена сократить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов и тем самым ограничить её возможности финансировать войну против Украины.

Отметим, что Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении новых ограничительных мер против 16 человек и двух компаний, связанных с молдавским олигархом в бегах Иланом Шором, который имеет пророссийские позиции.

