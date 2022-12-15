Канада возобновила санкции против турбин для "Северного потока"

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ее Twitter .

Канада отозвала разрешение на выдачу турбин.

"Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале", - заявила она.

Напомним, Канада сделала исключение из санкций против России и передала в Германию турбину Siemens для Nord Stream-1. Всего в Канаде находилось шесть таких турбин, которые проходили техобслуживание в Монреале.

Одна из турбин прибыла в Германию, однако в "Газпроме" заявили, что они якобы не могут ее получить.

В компании Siemens позже заявляли, что Россия намеренно тормозит ввоз турбины для "Северного потока" после ремонта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.