Канада виділить Україні близько 15 млн доларів: куди підуть кошти

За словами Трюдо, Канада надасть підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Пакет допомоги передбачає:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та сімейних форм догляду;

покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

підвищити обізнаність сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;

підтримувати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, у тому числі військовополонених.

Окрім цього близько 12 млн доларів буде направлено на розмінування території України та фінансування роботи МВФ із просування економічних реформ в Україні.

Допомога Україні від Канади

Канада надає підтримку Україні у військовому плані з перших днів вторгнення.

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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