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Канада виділить Україні близько 15 млн доларів: куди підуть кошти

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr.com/eda_dfae)
Автор: Наталія Кава

Канада надасть Україні понад 15 млн доларів. Кошти будуть направлені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у Саміті миру в Швейцарії.

За словами Трюдо, Канада надасть підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Пакет допомоги передбачає:

  • підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію дітей-переселенців, які повертаються в Україну, шляхом покращення послуг із захисту дітей та сімейних форм догляду;
  • покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;
  • підвищити обізнаність сімей та громадянського суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;
  • підтримувати чоловіків, які пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, у тому числі військовополонених.

Окрім цього близько 12 млн доларів буде направлено на розмінування території України та фінансування роботи МВФ із просування економічних реформ в Україні.

Допомога Україні від Канади

Канада надає підтримку Україні у військовому плані з перших днів вторгнення. 

Детально про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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