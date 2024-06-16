Канада выделит Украине около 15 млн долларов: куда пойдут деньги

По словам Трюдо, Канада окажет поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Пакет помощи предусматривает:

поддержка уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграция детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм ухода;

улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;

повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести;

поддержка мужчин, переживших сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в том числе военнопленных.

Кроме этого, около 12 млн долларов будет направлено на разминирование территории Украины и финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.

Помощь Украине от Канады

Канада оказывает поддержку Украине в военном плане с первых дней вторжения.

Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.

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