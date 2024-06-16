Канада выделит Украине около 15 млн долларов: куда пойдут деньги

Канада выделит Украине более 15 млн долларов. Средства будут направлены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его участия в Саммите мира в Швейцарии.
По словам Трюдо, Канада окажет поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.
Пакет помощи предусматривает:
Кроме этого, около 12 млн долларов будет направлено на разминирование территории Украины и финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.
Канада оказывает поддержку Украине в военном плане с первых дней вторжения.
Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.
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