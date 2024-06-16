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Канада выделит Украине около 15 млн долларов: куда пойдут деньги

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com/eda_dfae)
Автор: Наталья Кава

Канада выделит Украине более 15 млн долларов. Средства будут направлены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам его участия в Саммите мира в Швейцарии.

По словам Трюдо, Канада окажет поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Пакет помощи предусматривает:

  • поддержка уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграция детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм ухода;
  • улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;
  • повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести;
  • поддержка мужчин, переживших сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в том числе военнопленных.

Кроме этого, около 12 млн долларов будет направлено на разминирование территории Украины и финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в Украине.

Помощь Украине от Канады

Канада оказывает поддержку Украине в военном плане с первых дней вторжения.

Подробно о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения – читайте в материале РБК-Украина.

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