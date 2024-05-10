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Канада виділить понад 55 млн доларів на системи ППО для України

Архівне фото: міністр національної оборони Канади Білл Блер (facebook com LiberalCA)
Автор: Дмитро Браславський

Канада вирішила сьогодні, 10 травня, оголосити про виділення Україні нової військової допомоги. Йдеться про посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Канади.

Відомство пише, що Блер зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Вони обговорили спільні зусилля з підтримки України та роботу зі зміцнення оборони і потенціалу стримування НАТО, зокрема в країнах Балтії, де Канада і Німеччина очолюють багатонаціональні бойові групи Північноатлантичного альянсу.

Блер оголосив, що Канада виділить 76 млн канадських доларів (55,6 млн доларів США) на ініціативу Німеччини під назвою "негайні дії з протиповітряної оборони" на підтримку України. 

Ця ініціатива, запущена Німеччиною у квітні 2024 року, об'єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку і доставки систем ППО для України. Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки.

Допомога Україні від Канади

Канада підтримує Україну у військовому плані з перших днів вторгнення. За цей час ЗСУ отримали від Канади танки, стрілецьку зброю і гаубиці.

Наприклад, востаннє Блер заявляв, що Канада в рамках військової допомоги передасть Україні партію приладів нічного бачення.

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КанадаППОВійна в Україні