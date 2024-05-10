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Канада выделит более 55 млн долларов на системы ПВО для Украины

Архивное фото: министр национальной обороны Канады Билл Блэр (facebook com LiberalCA)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада решила сегодня, 10 мая, объявить о выделении Украине новой военной помощи. Речь идет об усилении ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Минобороны Канады.

Ведомство пишет, что Блэр встретился со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. Они обсудили совместные усилия по поддержке Украины и работу по укреплению обороны и потенциала сдерживания НАТО, в частности в странах Балтии, где Канада и Германия возглавляют многонациональные боевые группы Североатлантического альянса.

Блэр объявил, что Канада выделит 55,6 миллиона долларов на инициативу Германии под названием "немедленные действия по противовоздушной обороне" в поддержку Украины. 

Эта инициатива, запущенная Германией в апреле 2024 года, объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины. Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, в результате которых погибли тысячи украинцев и были разрушены больницы, электростанции и жилые дома.

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину в военном плане с первых дней вторжения. За это время ВСУ получили от Канады танки, стрелковое оружие и гаубицы.

Например, последний раз Блэр заявлял, что Канада в рамках военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.

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