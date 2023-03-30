Канада виділить понад 50 млн доларів на протидію іноземному втручанню

Протягом трьох років уряд Канади планує збільшувати фінансування правоохоронних органів для протидії іноземному втручанню у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт федерального бюджету Канади ,

У проєкті бюджету йдеться, що 48.9 млн канадських доларів виділять для того, щоб жителі Канади, бізнеси та державні установи повинні бути захищені від іноземного втручання.

“Такі авторитарні режими, як іранський, російський чи китайський, переконані, що можуть діяти безкарно та втручатися у внутрішні справи демократій, тож демократії мусять захищатися", - наголошується у проєкті держбюджету.

Також уряд має намір посилити протидію діяльності іноземців, спрямовані на викрадення інформації у канадських компаній, ворожих агентів, які залякують представників діаспори через їхні переконання або цінності.