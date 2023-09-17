Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України

За словами канадського міністра, кошти направлять очолюваному Британією партнерству, яке купує обладнання для української ППО, щоб допомогти Україні відбивати атаки російських ракет та дронів.

Цей внесок, за словами Блера,

Також Канада займається підготовкою українських військових в рамках операції UNIFIER. Зокрема, канадські спеціалісти вчать українських бойових медиків, а загалом з 2015 року вони навчили різних навичок понад 37 тисяч українських військових.

Крім того, Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16.

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