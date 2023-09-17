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Канада виділить понад 24 млн доларів на системи ППО для України

Фото: Канада профінансує ППО для України (twitter.com Parazyth1)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про намір виділити 33 мільйони канадських доларів (понад 24 млн доларів США) на купівлю систем протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами канадського міністра, кошти направлять очолюваному Британією партнерству, яке купує обладнання для української ППО, щоб допомогти Україні відбивати атаки російських ракет та дронів.

Цей внесок, за словами Блера, 

Також Канада займається підготовкою українських військових в рамках операції UNIFIER. Зокрема, канадські спеціалісти вчать українських бойових медиків, а загалом з 2015 року вони навчили різних навичок понад 37 тисяч українських військових.

Крім того, Канада передала українським військовим бронемашини Senator, а також увійшла до коаліції держав, створеної для навчання українців на винищувачах F-16.

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КанадаВійськова допомогаПВО