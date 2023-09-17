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Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины

Фото: Канада профинансирует ПВО для Украины (twitter.com Parazyth1)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о намерении выделить 33 миллиона канадских долларов (более 24 млн долларов США) на покупку систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам канадского министра, средства будут направлены возглавляемому Британией партнерству, которое покупает оборудование для украинской ПВО, чтобы помочь Украине отражать атаки российских ракет и дронов.

Этот вклад, по словам Блэра,

Канада также занимается подготовкой украинских военных в рамках операции UNIFIER. В частности, канадские специалисты учат украинских боевых медиков, а в целом с 2015 года они научили разным навыкам более 37 тысяч украинских военных.

Кроме того, Канада передала украинским военным бронемашины Senator, а также вошла в коалицию государств, созданную для обучения украинцев на истребителях F-16.

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