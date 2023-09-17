Канада выделит более 24 млн долларов на системы ПВО для Украины

По словам канадского министра, средства будут направлены возглавляемому Британией партнерству, которое покупает оборудование для украинской ПВО, чтобы помочь Украине отражать атаки российских ракет и дронов.

Этот вклад, по словам Блэра,

Канада также занимается подготовкой украинских военных в рамках операции UNIFIER. В частности, канадские специалисты учат украинских боевых медиков, а в целом с 2015 года они научили разным навыкам более 37 тысяч украинских военных.

Кроме того, Канада передала украинским военным бронемашины Senator, а также вошла в коалицию государств, созданную для обучения украинцев на истребителях F-16.

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