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Канада виділить 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2

Фото: Канада виділить 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канада виділить 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США) на ремонт та обслуговування українських танків Leopard 2 у Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті під час засідання "Рамштайну".

Макгінті оголосив, що Канада пожертвує додаткові 20 млн доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.

Цей внесок надходить з інвестицій уряду Канади у 2025-2026 роках, спрямованих на військову допомогу Україні.

Глава Міноборони також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 млрд канадських доларів (1,48 млрд доларів США) на військову допомогу Україні.

Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 млрд канадських доларів (близько 5 млрд доларів США).

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Вона об'єднала 52 країни та організації.

Зустріч очолили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У засіданні, зокрема, брали участь міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич і генсек НАТО Марк Рютте.

Міністр оборони України Денис Шмигаль перерахував ключові рішення партнерів:

  • США - запускають спільно з НАТО новий механізм, який дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Обговорено конкретні параметри цієї ініціативи. Німеччина вже приєднується до постачання п'яти систем Patriot, їх мають передати незабаром;
  • Німеччина - передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів;
  • Канада - продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" і виділяє 20 млн канадських доларів (понад 14,6 млрд доларів США) на обслуговування українських танків;
  • Нідерланди - надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16;
  • Норвегія - у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн - на закупівлю в українського ОПК;
  • Швеція - готує новий пакет із засобами ППО, артилерією і технікою.

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