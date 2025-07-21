Канада виділить 15 млн доларів на ремонт українських танків Leopard 2

Канада виділить 20 млн канадських доларів (близько 15 млн доларів США) на ремонт та обслуговування українських танків Leopard 2 у Польщі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті під час засідання "Рамштайну".
Макгінті оголосив, що Канада пожертвує додаткові 20 млн доларів на підтримку центру технічного обслуговування та ремонту танків Leopard 2 у Польщі.
Цей внесок надходить з інвестицій уряду Канади у 2025-2026 роках, спрямованих на військову допомогу Україні.
Глава Міноборони також підтвердив оголошене в червні премʼєр-міністром Канади Марком Карні виділення ще 2 млрд канадських доларів (1,48 млрд доларів США) на військову допомогу Україні.
Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада оголосила про виділення Україні військової допомоги на загальну суму 6,5 млрд канадських доларів (близько 5 млрд доларів США).
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Вона об'єднала 52 країни та організації.
Зустріч очолили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
У засіданні, зокрема, брали участь міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич і генсек НАТО Марк Рютте.
Міністр оборони України Денис Шмигаль перерахував ключові рішення партнерів:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.