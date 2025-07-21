Канада выделит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2

Канада выделит 20 млн канадских долларов (около 15 млн долларов США) на ремонт и обслуживание украинских танков Leopard 2 в Польше.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти во время заседания "Рамштайна".
Макгинти объявил, что Канада пожертвует дополнительные 20 млн долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.
Этот взнос поступает из инвестиций правительства Канады в 2025-2026 годах, направленных на военную помощь Украине.
Глава Минобороны также подтвердил объявленное в июне премьер-министром Канады Марком Карни выделение еще 2 млрд канадских долларов (1,48 млрд долларов США) на военную помощь Украине.
Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 млрд канадских долларов (около 5 млрд долларов США).
Напомним, сегодня, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Она объединила 52 страны и организации.
Встречу возглавили министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус.
В заседании, в частности, участвовали министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейского командования ВС США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и генсек НАТО Марк Рютте.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль перечислил ключевые решения партнеров:
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