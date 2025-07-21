Канада выделит 15 млн долларов на ремонт украинских танков Leopard 2

Макгинти объявил, что Канада пожертвует дополнительные 20 млн долларов на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше.

Этот взнос поступает из инвестиций правительства Канады в 2025-2026 годах, направленных на военную помощь Украине.

Глава Минобороны также подтвердил объявленное в июне премьер-министром Канады Марком Карни выделение еще 2 млрд канадских долларов (1,48 млрд долларов США) на военную помощь Украине.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Канада объявила о выделении Украине военной помощи на общую сумму 6,5 млрд канадских долларов (около 5 млрд долларов США).