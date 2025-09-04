UA

Канада вдарила по Кремлю: знижено цінову стелю на російську нафту

Фото: міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Канада посилює свій тиск на Росію. Країна аж на 12% знизила цінову стелю на російську нафту.

Про це заявив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні", - заявив міністр.

Зокрема, у міністерстві уточнили, що гранична ціна на російську нафту знизилася з 60 доларів до 47,6 доларів за барель, або ж - на 12%. Шампань наголосив, що санкції проти РФ будуть залишатися й надалі.

"Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно," - наголосив міністр.

Як зазначили у міністерстві, зниження цінової стелі було узгоджено з Європейським союзом та Великою Британією.

Що передувало

Нагадаємо, 18 липня ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти РФ, згідно якому максимальну ціну на російську нафту було знижено з 60 до 47,6 доларів США.

Крім того, було запроваджено автоматичний та динамічний механізм для встановлення майбутнього ліміту ціни. Як повідомлялося, гранична ціна має бути на 15% нижче, ніж середня ринкова на сиру нафти Urals за попередній звітній період.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

