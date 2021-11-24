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Канада может увеличить военную помощь Украине из-за активности России на границе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Globe and Mail.

По данным двух источников издания, недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине. Один из них - направление нескольких сотен канадских военнослужащих.

Также изучается вариант переброски в Украину из Румынии канадских истребителей CF-18 или направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, почему западные партнеры Украины заговорили о прямом вторжении России в страну.

Отметим, на угрозы вторжения России посольство США выдало новые рекомендации для путешествий в Украину.

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