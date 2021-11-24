Канада може збільшити військову допомогу Україні через активність Росії на кордоні

Уряд Канади розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються два варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Globe and Mail .

За даними двох джерел видання, нещодавно призначена на посаду міністра національної оборони Канади Аніта Ананд розглядає можливість зміцнення військового контингенту в Україні. Один з них - направлення кількох сотень канадських військовослужбовців.

Також вивчається варіант перекидання в Україну з Румунії Канадських винищувачів CF-18 або направлення в Чорне море бойового корабля Військово-Морських сил Канади.