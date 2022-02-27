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Канада отменяет визовый сбор для украинцев

Автор: Владимир Костырин

Канада отменила сборы за получение большинства миграционных и проездных документов для граждан Украины на фоне российской военной агрессии и войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства иммиграции Канады.

Речь идет об упразднении платы за получение таких документов: канадские паспорта, проездные документы на постоянное местожительство, доказательства гражданства, визы для посетителей, а также разрешения на работу и обучение.

"Последующие детали будут доступны в ближайшие недели, когда эти мероприятия будут запущены", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, страна выдаст открытые разрешения на работу украинским посетителям, работникам и студентам, которые сейчас находятся в Канаде и "не могут вернуться домой, чтобы они могли остаться дольше, если пожелают".

Также сообщается, что все миграционные заявки от украинцев станут рассматривать приоритетно, будет запущена отдельная телефонная линия (613-321-4243) для вопросов, связанных с Украиной, станут выдавать одноразовые въездные документы для ближайших членов семей граждан Канады и постоянных жителей, не имеющих надлежащих паспортов.

Напомним, ранее Польша выступила за немедленное вступление Украины в ЕС.

Также сообщалось, что волонтеры запустили простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга.

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Канада