Канада скасовує візовий збір для українців

Йдеться про скасування плати за отримання таких документів: канадські паспорти, проїзні документи на постійне місце проживання, докази громадянства, візи для відвідувачів, а також дозволу на роботу і навчання.

"Подальші деталі будуть доступні найближчими тижнями, коли ці заходи будуть запущені", - розповіли у відомстві.

Крім того, країна видасть відкриті дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які зараз знаходяться в Канаді та "не можуть повернутися додому, щоб вони могли залишитися довше, якщо забажають".

Також повідомляється, що всі міграційні заявки від українців стануть розглядати пріоритетно, буде запущена окрема телефонна лінія (613-321-4243) для питань, пов'язаних з Україною, стануть видавати одноразові в'їзні документи для найближчих членів сімей громадян Канади і постійних жителів, які не мають належних паспортів.