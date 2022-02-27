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Канада скасовує візовий збір для українців

Автор: Володимир Костирін

Канада скасувала збори за отримання більшості міграційних і проїзних документів для громадян України на тлі російської військової агресії та війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міністерства імміграції Канади.

Йдеться про скасування плати за отримання таких документів: канадські паспорти, проїзні документи на постійне місце проживання, докази громадянства, візи для відвідувачів, а також дозволу на роботу і навчання.

"Подальші деталі будуть доступні найближчими тижнями, коли ці заходи будуть запущені", - розповіли у відомстві.

Крім того, країна видасть відкриті дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які зараз знаходяться в Канаді та "не можуть повернутися додому, щоб вони могли залишитися довше, якщо забажають".

Також повідомляється, що всі міграційні заявки від українців стануть розглядати пріоритетно, буде запущена окрема телефонна лінія (613-321-4243) для питань, пов'язаних з Україною, стануть видавати одноразові в'їзні документи для найближчих членів сімей громадян Канади і постійних жителів, які не мають належних паспортів.

Нагадаємо, раніше Польща виступила за негайний вступ України до ЄС.

Також повідомлялося, що волонтери запустили простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати один одного.

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Канада